Feuerwehreinsatz in Stuttgart Schleiffahrzeug entgleist auf Oldtimerstrecke

Von Christine Bilger 10. Januar 2018 - 17:39 Uhr

Das entgleiste Schienenschleiffahrzeug muss von der Feuerwehr geborgen werden. Foto: Rosar

An der Pragstraße ist am Mittwoch ein Schleiffahrzeug der SSB entgleist. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich für die Einsatzkräfte schwierig.

Stuttgart - An der Pragstraße ist am Mittwoch ein Schleiffahrzeug der SSB entgleist. Es war auf den Schienen der Oldtimerstrecke unterwegs. Die Feuerwehr brauchte mehr als drei Stunden, um das Fahrzeug in die Spur zu heben.

Mehr zum Thema

Das Schienenfahrzeug war gegen 13.30 Uhr auf den Gleisen an der Pragstraße unterwegs, als es entgleiste. Es handelte sich bei den Schleifarbeiten um reine Routine, sagte Birte Schaper, die Sprecherin der SSB, um die Schienen für den seit Weihnachten wieder laufenden Oldtimerverkehr intakt zu halten. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache sei das Fahrzeug dann aus den Schienen gesprungen.

Spezialfahrzeug kommt nicht zum Einsatz, dafür ein Kran

Die Feuerwehr entschied sich dafür, das Fahrzeug mit einem Kran anzuheben. Der sogenannte Rüstwagen Schiene, der vor allem für das Arbeiten in Tunnels vorgesehen ist, wurde zwar auch zur Unfallstelle gebracht, aber die Spezialwerkzeuge darauf wurden nicht verwendet. „Da der Wagen auf der Straße stand, kamen wir mit dem Kran dran und haben es angehoben“, erläuterte Thomas Weith, der Lagedienstleiter der Feuerwehr. Mit Rutschblechen und Muskelkraft habe man die beiden Fahrgestelle des Schleiffahrzeugs wieder auf die Schienen gehoben. „Dann haben wir es wieder an das Mutterschiff – so heißt der zweite Teil des Schleifzuges – angekoppelt“, sagte Weith.

Als Alternative zum Anheben mit dem Kran kann die Feuerwehr entgleiste Bahnen auch mit sogenannten Hydraulikstempeln, die auf dem Rüstwagen Schiene zur Verfügung stehen, anheben und wieder auf die Schienen heben.

Behinderungen dauern mehr als drei Stunden

Wegen des Unfalls kam es am Nachmittag zu Störungen im Stadtbahnverkehr. Betroffen waren die Linien U 12 und U 13. Es wurde ein Ersatzverkehr eingesetzt. Für die U 13 pendelte dieser zwischen dem Wilhelmsplatz in Bad Cannstatt und dem Eckartshaldenweg, für die U 12 verkehrte zwischen den Haltestellen Milchhof und Hallschlag. Auch für Autofahrer kam es an der Unfallstelle in Fahrtrichtung Pragsattel zu Behinderungen.