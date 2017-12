SSB-Oldtimer in Stuttgart Knatternd durch die Stadt

Von Uli Meyer 26. Dezember 2017 - 19:35 Uhr

Nach über vier Jahren Pause hat die Oldtimerlinie 23 am Dienstag wieder ihren Betrieb aufgenommen. Das Interesse an der historischen Straßenbahn war groß.





Stuttgart - An Selbstbewusstsein mangelt es nicht. Die Wiedereröffnung der Oldtimerlinie 23 wurde von der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) und dem Verein Stuttgarter Historische Straßenbahnen (SHB) schlichtweg als „Stuttgarts schönstes Weihnachtsgeschenk“ angekündigt. Und auf dieses Geschenk waren am zweiten Weihnachtsfeiertag ganz viele neugierig. Schon lange vor der ersten Abfahrt um 10.32 Uhr herrschte auf dem Betriebs- und Museumsgelände Straßenbahnwelt in Bad Cannstatt großer Publikumsandrang. Alle wollten dabei sein, wenn die historische Bahn Nummer 23 zu ihrer ersten Linienfahrt nach über vier Jahren Zwangspause aufbrechen konnte.

Die Bauarbeiten für den Rosensteintunnel hatten im Bereich zwischen König-Karls-Brücke und Wilhelma die Nutzung des Schienennetzes für die Schmalspurbahn lange unterbrochen. Nun war die Verbindung für die „Meterspur“ wieder hergestellt und damit die rund 13 Kilometer lange Fahrt bis zum Zielpunkt Ruhbank beim Fernsehturm wieder möglich. Als die Schaffner die Türen öffneten, waren alle Sitz- und Stehplätze in den beiden Wagons ruck-zuck belegt. „Sie können auch in den Bus einsteigen, der die Bahn auf der gleichen Strecke von der Straße aus begleitet“, versuchten die Schaffner, überzählige Besucher von der Nutzung des gleichfalls historischen Gefährts (Buslinie 23A) zu überzeugen. Manche griffen notgedrungen auf diese Angebot zurück, hatten von dort aus aber den besten Blick auf die Bahn und einen idealen Standort für Fotoaufnahmen.

Nach 40 Minuten am Ziel

„Die quietscht aber laut“, entfuhr es dem kleinen Felix, als die Straßenbahn die erste Kurve nach dem Verlassen des Depots am Veielbrunnenweg nahm. Wie alle weiteren der knapp 70 Fahrgäste wurde auch der Junge von den Geräuschen des über 60 Jahre alten Verkehrsmittels in den Bann gezogen. Bei jeder Weiche, in fast jeder Kurve oder bei Bremsungen quietschte, ächzte und knarzte die Straßenbahn so intensiv, dass Pessimisten das sofortige Ende der Fahrt befürchteten. „Alles halb so wild. Das sind typische Geräusche der Starrachsen“, beruhigte Schaffner Christian Zander.

Und tatsächlich ließ sich das historische Gefährt nicht von seinem Auftrag abbringen, die Fahrgäste langsam, aber sicher über den Pragsattel, durch den neuen U12-Tunnel unter der Stadtbibliothek hindurch sowie über Hauptbahnhof und Charlottenplatz bis hoch nach Degerloch zum Fuß des Fernsehturms zu befördern. Selbst die steilsten Stuttgarter Schienenabschnitte zwischen Eugensplatz und Bubenbad bewältigte der gelbe Oldtimer. Nach knapp 40 Minuten war die Umkehrstation Ruhbank planmäßig erreicht.

Dort wartete auf Fahrer, Schaffner und Publikum die kleine Wiedereröffnungszeremonie. SSB-Vorstand Wolfgang Arnold und SHB-Vorsitzender Nikolaus Niederich schnitten einen in Form eines großen Buslenkrads gebackenen Hefeteigzopf in Stücke und verteilten ihn. „Das ist ein ganz besonderer Termin heute. Ich freue mich, dass die Linie 23 in ihrer ursprünglichen Streckenführung und sogar mit einem neuen kleinen Teilstück wieder in Betrieb ist“, spielte Arnold auf den Abschnitt zwischen Milchhof und Hauptbahnhof mit der neuen Haltestelle Budapester Platz im Europaviertel an. Niederich sah die Wiederaufnahme der Oldtimerlinie als „tollen Auftakt für das Jubiläumsjahr der SSB“. 2018 feiert der Stuttgarter Verkehrsbetrieb sein 150-jähriges Bestehen. Ab 7. Januar verkehrt die Oldtimerlinie 23 jeden Sonntag.