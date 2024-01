Stadt Stuttgart: Verdi streikt wieder für Altersteilzeit

Kitastreik in Stuttgart Eltern, Stadt und Gewerkschaft reagieren auf zweiten Streiktag in Folge

In Stuttgart wurden am Dienstag bereits zum zweiten Mal in dieser Woche insbesondere Kitas und Schülerhäuser bestreikt. Betroffene Eltern waren wenig erbaut, aber solidarisch mit den Streikenden. Die Beteiligung der Beschäftigten war laut Stadt etwas geringer als am Montag.