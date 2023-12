Stabwechsel im Dekra Club Restaurant: Exklusive Menüs für Stuttgarts High Society

13 Seit 2008 Chef im exklusiven Dekra Restaurant: Markus Bischoff Foto: Kathrin Haasis

Club-Restaurants sind in New York der neue Hotspot für die Prominenz. In Stuttgart trifft sich die High Society bereits seit mehr als 30 Jahren hinter verschlossenen Türen. Im Dekra Club müssen sich die Gäste bald an einen neuen Gastgeber gewöhnen.











Für Markus Bischoff ist Stuttgart der Nabel der Welt, besser gesagt das Industriegebiet von Vaihingen. Dort befindet sich die Dekra-Zentrale, wo 3,4 Milliarden Euro an Umsatz zusammenkommen und von wo aus 50 000 Mitarbeiter dirigiert werden. Und dort befindet sich auch sein Restaurant. „Bei gutem Essen und Trinken werden die besten Geschäfte gemacht“, sagt er gerne. Über sein Geschäft will der 61-Jährige ansonsten nicht viel mehr verraten. Als „Fine Dining hinter verschlossenen Türen“ wird es schließlich oft beschrieben. Zu dem exklusiven Club haben nur Mitglieder Zugang – und denen erzählt Markus Bischoff zur Zeit, dass er ihnen diesen Dezember die letzte Weihnachtsgans serviert. Nach 15 Jahren als Küchenchef von Stuttgarts High Society verabschiedet er sich 2024 in den Ruhestand.