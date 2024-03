Die Irish Pubs in Stuttgart haben sich für den St. Patrick’s Day an diesem Sonntag herausgeputzt. Gefeiert wurde ausgelassen und traditionell in Grün.

An diesem Sonntag ist Saint Patrick’s Day, der irische Nationalfeiertag. Dieser findet jedes Jahr am 17. März statt. Bekannt ist das Datum längst über die Grenzen Irlands hinaus. Weltweit wird der Tag genutzt, um ausgelassen zu feiern – nicht nur von Iren oder Menschen mit irischen Wurzeln.

Der 17. März ist ein Gedenktag an den heiligen Patrick – auf Englisch Saint Patrick. Das war ein irischer Bischof, der vermutlich im 5. Jahrhundert lebte und an der Verbreitung des christlichen Glaubens auf der „Grünen Insel“ beteiligt war. Er gilt als Schutzpatron der Iren.

Wie am Saint Patrick’s Day gefeiert wird

In vielen Ländern wird dieser Tag mit Volksfesten und Umzügen gefeiert. In großen Städten wie etwa Boston, New York oder Chicago, in denen viele irischstämmige Menschen leben, werden die großen St. Patrick’s Day Paraden auch oft im Fernsehen übertragen.

Hierzulande ist der Tag nicht ganz so bekannt, trotzdem gibt es in vielen Städten irische Bars und Pubs, die an diesem großen Feiertag einiges bieten – so auch in Stuttgart. Dort wurde in Grün – der Farbe der Iren – gefeiert.