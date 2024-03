Am 17. März ist St. Patrick’s Day – und weltweit schmeißen sich wieder Iren in grüne Kleidung. Wir verraten, wo man in Stuttgart bei Guinness und guter Stimmung feiern kann.

Am 17. März wird es weltweit wieder grün: Dann ist St. Patrick’s Day, der irische Nationalfeiertag, der jedes Jahr von Millionen Menschen zelebriert wird. Die Iren feiern traditionell an diesem Tag den Schutzpatron Irlands, den Heiligen Patrick. Auch in Stuttgart ist in diesem Jahr in den irischen Pubs einiges für den großen Feiertag geboten.

Und man rechnet nicht mit wenig Andrang. Cillian O’Reilly vom gleichnamigen O’Reilly’s Irish Pub im Stuttgarter Westen erwartet bis zu 1000 Besucher am Wochenende. An beiden Tagen hat der Pub ab 13 Uhr bis spät in die Nacht geöffnet. Und es steht einiges auf dem Programm. Es gibt kostenlose Giveaways wie T-Shirts, Hüte oder Flaggen, an beiden Abenden spielt Live-Musik. Gespielt werden neben typisch irischer Musik auch Pop-Rock. Während am Samstag die regulären Speisen von der Karte angeboten werden, wird am Sonntag gratis ein deftiger Irischer Eintopf serviert. Außerdem gibt es ein Angebot für Whiskey.

Grünes Bier und besondere Shots

Auch im Biddy Earlys Irish Pub in der Marienstraße geht es zum St. Patrick’s Day rund. Wer nicht auf den Sonntag warten will, kann dort schon am Samstag feiern. Die Türen öffnen um 15 Uhr, am Abend spielt die Band „Mayer“ live. Am St. Patrick’s Day selbst kann ab 16 Uhr im Biddy Earlys gefeiert werden, gegen 20.30 Uhr sorgt dann die Band Mallet für Stimmung. Passend zum Feiertag gibt es in der Bar außerdem grünes Bier und einen speziellen Shot namens „Irish Flag“.

Der Paddy’s Irish Pub, ein kleines Lokal im Stuttgarter Bohnenviertel, hat am St. Patrick’s Day ab 16 Uhr geöffnet, ab 19 Uhr Live gibt es Live-Musik zu hören. Nicht nur irische Songs, auch deutsche Musik steht auf dem Programm. Auch am Samstag gibt es ab 20 Uhr live irische Folkmusik. Dazu ein dunkles Guinness Draught oder ein anderes typisch irisches Bier, das auf der Karte steht. Sláinte!

Irisches Frühstück zum Nationalfeiertag

Keine Live-Musik, dafür aber ein irisches Frühstück gibt es am Sonntag ab 10 Uhr im The Auld Rogue Irish Pub in Stuttgart-Vaihingen. Weiße Bohnen, irischer Speck, Spiegelei, Tomaten, Blutwurst, Leberwurst, Kartoffelecken und dunkles irisches Brot warten darauf, in hungrigen Mägen zu landen. Neben dem Frühstück gebe es auch den restlichen Tag Essen und Musik und einfach eine irische Stimmung, verspricht Noel Byrne vom The Auld Rogue Irish Pub. Aber: Schnell sein lohnt sich. Byrne geht davon aus, dass jeder Sitzplatz nach einer Stunde weg sein wird.