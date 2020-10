Tiefgaragenbrand in Sillenbuch Mehrere Motorräder und Autos gehen in Flammen auf

Bei einem Tiefgaragenbrand in Sillenbuch sind am Freitagmorgen mindestens fünf Motorräder und zwei Autos in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.