6 Wir zeigen Ihnen, wo Sie die Spiele des VfB Stuttgart live verfolgen können (Symbolbild). Foto: Pressefoto Baumann

Auch in dieser Saison können die Begegnungen des VfB Stuttgart in zahlreichen Bars und Kneipen in Stuttgart und der Region live verfolgt werden. Wir liefern einen Überblick.

Stuttgart - In der kommenden Saison ist die Zahl der erlaubten Zuschauer in den Stadien aufgrund des Coronavirus stark begrenzt. Wer die Spiele des VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga deshalb am TV verfolgen, aber auch nicht alleine auf dem Sofa sitzen will, der findet in Stuttgart und der Region eine Vielzahl von Kneipen und anderen Lokalitäten, die die Spiele live übertragen.

Im frei empfangbaren Fernsehen sind die Spiele nicht zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt weiterhin den Großteil der Partien, darunter auch die Samstags-Konferenz. Eurosport hat die Rechte bereits am Anfang des Jahres komplett an den Streaming-Dienst DAZN abgegeben. Hier werden unter anderem alle Freitagsspiele übertragen.

In unserer Liste sehen Sie, in welchen Kneipen und anderen Lokalitäten der Region die Spiele des VfB Stuttgart gezeigt werden. Die interaktive Karte zeigt Ihnen direkt, wo sich diese befinden.

Kneipen und Bars in der Stuttgarter Innenstadt

La Concha

Wilhelmsplatz 5

70182 Stuttgart

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Classic Rock Café

Eberhardstraße 22

70173 Stuttgart-Mitte

Tel.: 0711 2348858

ab Mitte November:

Schellingstraße 7

70174 Stuttgart

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Weitere Informationen finden Sie hier.

Alte Schule

Gablenberger Hauptstraße 128

70186 Stuttgart-Ost

Tel.: 0711 465234

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Weitere Informationen finden Sie hier.

Wirtshaus Troll

Hasenbergstraße 37

70176 Stuttgart-West

Tel.: 0711 611761

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Weitere Informationen finden Sie hier.

Wirtshaus zum Hotzenplotz

Silberburgstraße 88

70176 Stuttgart-West

Tel.: 0711 626446

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf DAZN

Weitere Informationen finden Sie hier.

Zum Dortmunder

Silberburgstraße 132

70176 Stuttgart-West

Tel.: 0711 50454844

Folgende Spiele werden übertrage: Spiele auf Sky und DAZN

Weitere Informationen finden Sie hier.

Gaisburgstüble

Landhausstraße 236

70188 Stuttgart-Ost

Tel.: 0711 462083

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Breitscheid Stüble

Breitscheidstraße 49

70176 Stuttgart-West

Tel.: 0711 3651075

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky

Weitere Informationen finden Sie hier.

Kneipen und Bars in den Stuttgarter Stadtbezirken

Schmidener Stüble

Schmidener Straße 50

70372 Stuttgart-Bad Cannstatt

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Palm Beach

Mercedes Straße 73b

70372 Stuttgart-Bad Cannstatt

Tel.: 0711 16221199

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Weitere Informationen finden Sie hier.

Vereinsgaststätte Ailenbergblick

Hafenbahnstraße 25

70329 Stuttgart-Obertürkheim

Tel.: 0711 69963735

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky

Weitere Informationen finden Sie hier.

Zum Vogel

Großglocknerstraße 61

70327 Stuttgart-Untertürkheim

Tel.: 0711 93328518

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Weitere Informationen finden Sie hier.

Im Eimer

Steiermärker Straße 90

70469 Feuerbach

Tel.: 0711 850295

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Maulwurf

Möhringer Landstraße 9

70563 Stuttgart-Vaihingen

Tel.: 0711 6732406

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Weitere Informationen finden Sie hier.

Vaihinger Drive

Hauptstraße 51

70563 Stuttgart-Vaihingen

Tel.: 0711 9018213

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Weitere Informationen finden Sie hier.

Kneipen und Bars im Landkreis Böblingen

Bei Inge und Hansi im Adler

Hinterer Zwinger 3

71229 Leonberg

Tel.: 07152 7640316

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Weitere Informationen finden Sie hier.

Kneipen und Bars im Landkreis Esslingen

Sportcafé AnnyWay

Jacob-Brodbeck-Straße 10

70794 Filderstadt

Tel.: 0711 95873534

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Weitere Informationen finden Sie hier.

Kneipen und Bars im Landkreis Ludwigsburg

Café Bistro Courage

Eltinger Straße 2

70839 Gerlingen

Tel.: 07156 23300

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Weitere Informationen finden Sie hier.

OOPS American Sports Bar

Maybachstr. 6

71634 Ludwigsburg

Tel.:07141 220888

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Weitere Informationen finden Sie hier.

Oma Gertrud

Auf dem Kies 24

74354 Besigheim

Tel.: 07143 9696344

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky

Weitere Informationen finden Sie hier.

Kneipen und Bars im Rems-Murr-Kreis

P13 Pool-Bistro

Alber-Roller-Str. 7

71332 Waiblingen

Tel.: 07151 985944

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky

Weitere Informationen finden Sie hier.

Zamma

Untere Hauptstraße 10

73630 Geradstetten/Remshalden

Tel.: 07151 1693270

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Weitere Informationen finden Sie hier.

kick and rush

Wilhelmstraße 15

71522 Backnang (Rems-Murr-Kreis)

Tel: 0172 7215137

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Weitere Informationen finden Sie hier.

Sportsbar Kalaluna

Hammerschlag 26

73614 Schorndorf (Rems-Murr-Kreis)

Tel.: 07181 64477

Folgende Spiele werden übertragen: Spiele auf Sky und DAZN

Weitere Informationen finden Sie hier.

Ihre Kneipe ist nicht dabei? Schreiben Sie uns eine Mail.