Der VfB Stuttgart bleibt in aller Munde. Gerade nach dem 2:0-Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Frankreich freuen sich die Verantwortlichen und die Fans des Clubs. Denn am Ende standen in Lyon alle vier nominierten Spieler des Bundesligisten auf dem Platz, allen voran Maximilian Mittelstädt. Der Linksverteidiger spielte durch. Chris Führich kam zu seinem zweiten Länderspieleinsatz (ab der 72. Minute). Deniz Undav (80.) und Waldemar Anton (89.) wurden ebenfalls eingewechselt und feierten wie Mittelstädt ihr Debüt im Trikot mit dem Bundesadler.