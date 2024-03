So sendet die Nationalelf ein Signal mit Knalleffekt

1 Der gemeinsame Start ist gelungen: Mittelfeldspieler Toni Kroos (links) und Bundestrainer Julian Nagelsmann Foto: dpa/Christian Charisius

Mit Toni Kroos im Mittelfeld präsentiert sich die deutsche Nationalelf als eine andere Mannschaft. Davon profitieren nicht nur die beiden Torschützen Florian Wirtz und Kai Havertz beim 2:0-Sieg in Frankreich.











Die französischen Fußballfans wissen, was sich geziemt. Sie waren gerade dabei, noch einmal die Marseillaise voller Inbrunst zu schmettern. Ihre Nationalhymne, die von großen Schlachten und frischem Ruhm kündet, als es wieder ruhig im Groupama-Stadion zu Lyon wurde. Toni Kroos schritt vom Rasen, aufrecht und stolz. Er war derjenige, der die deutsche Fußball-Nationalmannschaft an diesem Abend zum 2:0-Sieg geführt hatte – und die Equipe der Grande Nation dadurch in die unerwartete Niederlage stürzte. Dennoch applaudierten die Franzosen dem gegnerischen Strategen bei seiner Auswechslung kurz vor dem Schlusspfiff.