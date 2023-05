Das große Krabbeln in der hohlen Hand

Spinnenschau in Kornwestheim

8 Keine Angst, die Grammostola spatulate tut nichts, die will bloß spielen. Foto: Simon Granville

Bei der Ausstellung „Insectophobie“ in Kornwestheim nutzen viele Besucher die Chance, beim Fotoshooting mit haarigen Models ihre Ängste vor Sechs- und Achtbeinern abzubauen.









Die Attraktion der Ausstellung hatte sich unter eine Baumrinde verkrochen, aber wer genau hinblickt, kann zumindest die langen, haarigen Beine von Thoraphosa Blondi erkennen. Diese Venezuela-Riesenvogelspinne sitzt in Terrarium Nummer 59 im Kultur- und Kongresszentrum in Kornwestheim und zählt zu den größten Vogelspinnen der Welt. Sie kann einen Durchmesser von bis zu 25 Zentimeter erreichen und frisst am liebsten Heimchen, Grillen, Heuschrecken und auch Mäuse. Das verrät zumindest die ausführliche Infotafel.