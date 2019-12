1 Die laufende Zweitligasaison begann für den VfB Stuttgart mit einem Sieg gegen Hannover 96. Foto: Baumann

Die Deutsche Fußball-Liga hat die Rahmentermine für die nächste Saison bekannt gegeben. Für den VfB Stuttgart bleiben dennoch Fragen offen.

Stuttgart - Die Zukunft ist nun klar – oder etwa nicht? Die Deutsche Fußball-Liga hat den Rahmenterminkalender für die nächste Saison veröffentlicht. Wann sie für den VfB Stuttgart beginnt, ist dennoch unklar. Schließlich ist noch längst nicht gesichert, dass der letztjährige Absteiger in der Spielzeit 2020/2021 wieder in der ersten Liga spielt.

Sollte der Aufstieg gelingen, beginnt der VfB am Wochenende vom 21. bis zum 23. August 2020 seinen erneuten Versucht, sich wieder dauerhaft im Oberhaus zu etablieren. Das Eröffnungsspiel bestreitet am Freitagabend traditionell der amtierende Meister, der Gegner ist offen. Die erste Runde im DFB-Pokal wird bereits eine Woche vorher ausgespielt. An diesem Termin ist der VfB so oder so im Einsatz – egal, ob es mit dem Aufstieg klappt oder nicht.

Bei Nicht-Aufstieg ist die Pause kurz

Scheitern die Stuttgarter im Aufstiegsrennen der laufenden Saison, dann ist wieder ein sehr früher Saisonstart angesagt. Die zweite Liga startet bereits am Wochenende vom 31. Juli bis zum 3. August. Für alle Fans ist die Fußballpause dann extrem kurz: Für 12. Juli ist das EM-Finale terminiert.

Die derzeit laufende Spielzeit der zweiten Liga endet am 17. Mai, einen Tag zuvor macht die Bundesliga Schluss. Die Saison 2020/2021 endet am 15. (erste Liga) und 16. Mai (zweite Liga).

Neu sind in der nächsten Saison die Termine für das DFB-Halbfinale. Die Endspielgegner werden erstmals an einem Wochenende ermittelt – am 1. und 2. Mai. Grund ist die geplante Entlastung der Polizei rund um den 1. Mai, da dann keine Spiele der ersten, zweiten und dritten Liga stattfinden.