Spielbilanz VfB Stuttgart gegen FC Bayern München Wie der VfB bisher gegen die Münchner gespielt hat

Von Florian Gann 31. August 2018 - 15:50 Uhr

100 Mal traf der VfB Stuttgart in der Bundesliga schon auf den FC Bayern. Der leichteste Gegner ist der Rekordmeister aus München freilich nicht, trotzdem können die Weiß-Roten einige Erfolge verbuchen. Vor der 101. Begegnung ist es Zeit, Bilanz zu ziehen.





8 Bilder ansehen

Stuttgart - Wie viele Siege konnte der VfB Stuttgart in Duellen mit Bayern München schon holen, wie viele Tore sind daheim gelungen und wer war der fleißigste Torschütze auf Seiten der Weiß-Roten? Die Daten aus 100 Begegnungen können so manche Geschichte erzählen – und erlauben eine kleine Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie groß die Siegchancen beim großen Duell am Samstag sind.

Wie das Spiel wirklich ausgeht, kann natürlich keine Statistik vorhersagen. Da zählt eher die aktuelle Form. Die bisherigen Saisonergebnisse (je eine Niederlage im Pokal und in der Bundesliga) sprechen zwar nicht für den VfB. Coach Tayfun Korkut siegt der Begegnung trotzdem gelassen entgegen. Er will nach Niederlagen nicht alles in Frage stellen.

Wir haben einige interessante Zahlen, Daten und Fakten in der Bildergalerie zusammengetragen. Klicken Sie sich durch!