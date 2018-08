Rückblick auf das 4:1 des VfB beim FC Bayern So schön war der Stuttgarter Triumph im Mai

Von red 28. August 2018 - 09:52 Uhr

Siege des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern kommen nicht alle Tage vor. Jetzt, kurz bevor es beide Teams am Samstag wieder aufeinandertreffen, schauen wir zurück auf einen der schönsten VfB-Siege – im fulminanten Saison-Finale am 12. Mai diesen Jahres.





Stuttgart - 18 Mal gewann der VfB Stuttgart bei Bundesliga-Spielen gegen den FC Bayern. Siege gegen die Münchner sind allerdings ein seltenes Ereignis: Auf die 18 Siege kommen 20 Unentschieden und 62 Niederlagen. Viele davon kassierte der VfB in den letzten Jahren: Seit dem 27. März 2010 wartete man auf den Sieg gegen die Bayern, dazwischen holte man keinen einzigen Punkt in den Begegnungen. Umso schöner ist die Erinnerung an den 12. Mai im Duell der beiden besten Rückrundenmannschaften, an dieses große 4:1 in der letzten Bundesliga-Runde, das die Fußballwelt überraschte.

Vor der nächsten Begegnung zwischen dem VfB und den Bayern am Samstag lassen wir die schönsten Momente des Sieges noch mal Revue passieren. Klicken Sie sich durch.

Bilder der anderen Siege über den FC Bayern finden Sie hier.