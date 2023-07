Ein Mann hat auf dem Kaufland-Parkplatz in Steinheim mehrere Kunden angesprochen und um Geld gebeten. Ein Mitarbeiter versuchte daraufhin den Unbekannten und seinen Komplizen des Parkplatzes zu verweisen – das Duo wurde daraufhin rabiat.

Falsche Spendensammler treiben ja immer wieder ihr Unwesen in der Region. In Steinheim ist eine solche Situation nun aber eskaliert: Zwei Betrüger haben auf dem Kaufland-Parkplatz versucht, einen Mitarbeiter zu überfahren. Der 32-Jährige konnte sich nur noch durch einen Sprung zur Seite retten.

Die Männer sollten des Parkplatzes verwiesen werden

Gegen 10.50 Uhr war ein Mann auf dem Parkplatz aufgefallen, der dort mehrere Passanten und Kunden ansprach und um eine Spende bat. Eine Mitarbeiterin bekam dies mit und informierte ihren Vorgesetzten, der daraufhin den Unbekannten des Parkplatzes verweisen wollte. Nun kam allerdings ein zweiter Mann in einem Audi A4 hinzu, der den Spendensammler zum Einsteigen aufforderte. Der 32-jährige Mitarbeiter wollte das Duo aber nicht ziehen lassen, sondern erst ihre Namen wissen, weshalb er sich in die Ausfahrt des Parkplatzes stellte. Anstatt anzuhalten, steuerte der Unbekannte seinen Wagen aber weiter frontal auf den Mann zu, woraufhin der 32-Jährige schließlich doch den Weg freigab. Die beiden Männer fuhren in unbekannte Richtung davon.

Der Mann, der die Spenden sammelte, soll etwa 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hatte sehr kurze schwarze Haare, einen Dreitagebart und einen dunklen Teint. Bekleidet war er mit schwarzen Shorts sowie einem schwarzen Muskelshirt mit weißem Aufdruck. Zudem trug er graue Trekkingsandalen. Der Fahrer des Audi mit Gelsenkirchener Zulassung (GE-) wird als etwa 1,75 Meter groß mit sportlicher Statur beschrieben. Er hatte längeres schwarzes Haar und war mit einem weißen T-Shirt, einer kurzen schwarzen Hose und Zehentrennern bekleidet. Zudem hatte er eine Bauchtasche dabei. Zeugen, die Hinweise auf das Duo haben, können sich unter 0 71 44 / 82 30 60 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de melden.