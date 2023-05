Betrüger in Kornwestheim

Eine 80-Jährige aus Kornwestheim wollte nur etwas Gutes tun – doch ihre Gutmütigkeit wurde von Betrügern ausgenutzt. Die Seniorin war am Mittwoch gegen 11.20 Uhr am Kimryplatz von einem Unbekannten angesprochen worden, der vorgab, Spenden für gehörlose Kinder zu sammeln. Seine Unterschriftliste erweckte auch den Eindruck, dass das Geld tatsächlich für eine gemeinnützige Organisation bestimmt sei. Die 80-Jährige wollte ihm daher 10 Euro spenden, hatte jedoch lediglich einen 50-Euro-Schein zu Hand. Der Betrüger erklärte ihr, er werde den Schein in einem nahen Bio-Markt wechseln. Stattdessen machte er sich aber mit dem Geld aus dem Staub. Der Unbekannte soll etwa 20 Jahre alt sein und einen schwarzen Pullover mit dem roten Schriftzug „Hugo“ getragen haben. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, sich unter 0 71 54 / 1 31 30 zu melden.