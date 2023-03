1 Besucher feiern auf dem Southside Festival im Jahr 2019. (Archivbild) Foto: dpa/Christoph Schmidt

Das Line-up für das „Southside“-Festival ist fast komplett. Neben Interpreten wie Muse, Die Ärzte, Billy Talent, Kraftklub, Placebo, Casper, Peter Fox werden nun etwa auch die isländische Rockband Kaleo, Two Door Cinema Club und Songwriter James Bay in Neuhausen ob Eck erwartet, wie Veranstalter FKP Scorpio am Dienstag mitteilte. Die letzten Acts und der finale Headliner für das Festival, das vom 16. bis zum 18. Juni stattfindet, sollen noch bekanntgegeben werden. Zuvor hatte die „Schwäbische Zeitung“ darüber berichtet.

Das „Southside“ gehört wie sein Schwesterfestival „Hurricane“, das zeitgleich in Scheeßel (Niedersachsen) veranstaltet wird, zu den größten deutschen Open-Air-Festivals. Im vergangenen Jahr fand es erstmals seit der coronabedingten Zwangspause wieder statt. Rund 65.000 Menschen hatte das Festival gelockt.