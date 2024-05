8 Polarlicht-Kunst Foto: Kieran Hauschild

Markus Pilhartz aus Erdmannhausen hat in der Nacht auf Samstag seine Kamera nach draußen gestellt. Dabei ist ein spektakuläres Zeitraffer-Video entstanden. Er erklärt, ob das auch mit einem Handy möglich gewesen wäre.











Link kopiert



In der Nacht auf Samstag waren in verschiedenen Regionen Deutschlands beeindruckende Polarlichter zu sehen – auch im Landkreis Ludwigsburg. Bei dem Sonnensturm, der für das magentafarbene Spektakel gesorgt hat, handelt es sich nach Angaben der US-Wetterbehörde National Oceanic and Atmospheric Administration um den gewaltigsten seit 2003.