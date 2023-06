1 Das Neue Schloss in den Farben der Ukraine (Archivbild). Foto: dpa/Christoph Schmidt

Diese Woche hat vieles verändert. Auch in unserem unmittelbaren Umfeld. Die Jungen machen in Stuttgart vor, was jetzt notwendig ist: Solidarität und gemeinsames Eintreten für die Freiheit, beobachtet Lokalchef Jan Sellner.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Unauslöschlich sind die Eindrücke aus dieser Woche: das Hoffen am Montag. Das Bangen am Dienstag. Die Ruhe vor dem Sturm am Mittwoch. Der Kriegsschock am Donnerstag – begleitet von dem Gefühl der Fassungslos- und Hilflosigkeit. Dann die ersten Demonstrationen. Und die Fortsetzung am Freitag. Weitere Kundgebungen folgen jetzt am Samstag. Nein, es ist kein „schönes Wochenende!“, wie man es sich üblicherweise zuruft.