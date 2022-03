1 Die Sindelfinger Feuerwehr setzt sich für die kriegsgebeutelte Ukraine ein. Foto: Stadt Sindelfingen

Stadtverwaltung und Feuerwehr Sindelfingen stellen mehrere Ausrüstungsgegenstände als Soforthilfe für die Feuerwehrleute in der Ukraine bereit.















Sindelfingen - Inmitten der kriegerischen Handlungen in der Ukraine stehen auch Rettungskräfte mitten im Geschehen und sind trotz der großen Gefahr im Einsatz, um die zivile Bevölkerung zu schützen. Dabei sprechen die Bilder für sich: Feuerwehrleute in Schutzwesten arbeiten mit defekten Schläuchen bei der Brandbekämpfung und Personenrettung von durch den Krieg zerstörten Häusern.

Stromerzeuger, Lüfter und Feuerschläuche gehen auf die Reise

Derzeit gibt es überall im Land Spendenaufrufe und auch die Feuerwehr Sindelfingen möchte gemeinsam mit der Stadtverwaltung einen Beitrag zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in der Ukraine leisten. So haben Stadtverwaltung und Feuerwehr mehrere Ausrüstungsgegenstände als Soforthilfe für die Feuerwehrkameraden in der Ukraine bereitgestellt: Neben einem Stromerzeuger sowie zwei Lüftern spendet die Feuerwehr Sindelfingen auch 1000 Meter an Feuerschläuchen, um so einen kleinen Teil zur Unterstützung beizutragen.

Das gespendete Material wird in den nächsten Tagen zur Firma Barth nach Fellbach gebracht, so die Sindelfinger Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Hier werden alle Spenden gesammelt und in die Ukraine gebracht, um den Bürgerinnen und Bürgern etwas Sicherheit in dieser schwierigen Zeit zu bringen. Für Rückfragen gibt es eine Telefonnummer: (01 60) 2 59 44 11.