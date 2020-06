12 VfB-Stürmer Mario Gomez (mit Borna Sosa) erzielte gegen den FCN mehrere Treffer – doch nicht alle haben gegolten. Foto: Baumann

An diesem Sonntag trifft der VfB Stuttgart am vorletzten Spieltag der Zweiten Fußball-Bundesliga auf den 1. FC Nürnberg. Das Hinspiel am 9. Dezember 2019 hat der VfB in der Mercedes-Arena 3:1 gewonnen – auch der Video-Schiri hatte daran seinen Anteil.

Stuttgart - Die Mercedes-Benz-Arena war am Montagabend des 9. Dezember 2019 mit knapp 50 000 Zuschauern wunderbar gefüllt und die Fans waren gespannt, wie die VfB-Profis die 1:2-Niederlage zuvor beim SV Sandhausen verdaut hatten. Der 1. FC Nürnberg schien ein guter Aufbaugegner, die Franken standen auf dem drittletzten Tabellenplatz, doch der VfB tat sich lange ziemlich schwer mit den Franken. In der Partie spielten VfB-Stürmer Mario Gomez sowie der Videoschiedsrichter in Köln eine wichtige Rolle, wie Sie in unserer Bildergalerie nacherleben können.