8 29. April 2017: Florian Klein feiert in Nürnberg mit den VfB-Fans seinen 3:2-Siegtreffer. Foto: Baumann

Manchmal dient die Erinnerung als Vorbild. Der 3:2-Sieg des VfB Stuttgart nach 0:2-Rückstand am 29. April 2017 bei 1. FC Nürnberg ebnete den Weg zurück in die Bundesliga. Nun gastiert der VfB wieder beim Club.

Stuttgart - Erinnern Sie sich noch? Florian Klein heißt der Österreicher, der sich am 29. April 2017 ins Rampenlicht und nachhaltig in das Gedächtnis zahlreicher Fans des VfB Stuttgart schoss. Der Außenverteidiger erzielte in der Nachspielzeit eines dramatischen Auswärtsspiels den 3:2-Siegtreffer für die Stuttgarter, die zur Halbzeit vor über 44 000 Zuschauern in Nürnberg noch mit 0:2 zurücklagen.

Sehen Sie hier emotionale Videos des Spiels!

Es war ein Schlüsselspiel: Mit dem Erfolg verteidigte der VfB die Tabellenführung in der zweiten Bundesliga und holte sich den nötigen Schub für die restlichen Spiele im Aufstiegskampf. Am Ende der Saison feierte das Team mit Trainer Hannes Wolf die Rückkehr in die Bundesliga.

Jetzt steht für die Stuttgarter an diesem Sonntag (15.30 Uhr) wieder ein Duell beim 1. FC Nürnberg auf dem Programm. Und wieder könnte es sich in das Gedächtnis der VfB-Gemeinde einbrennen. Ein Sieg in dieser vorletzten Partie der Saison würde das Tor zur Bundesliga ganz weit aufstoßen. Und Florian Klein? Der Mann aus Linz ist längst nicht mehr dabei. Nach dem Aufstieg 2017 wechselte er zu Austria Wien. Wir erinnern in unserer Bildergalerie an seinen großen Auftritt.