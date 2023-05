1 Das Finanzamt Körperschaften hat Schwierigkeiten mit der Stuttgarter Geografie. Foto: StN

In Stuttgart sind Grundstücke im Verfahren zur neuen Grundsteuer in falsche Stadtteile verlegt worden. Das Finanzamt kennt weder den Grund noch das Ausmaß des Irrtums. Den Fehler sollen die Betroffenen verbessern.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Gablenberg und Gaisburg haben zuletzt einen enormen Bedeutungszuwachs erfahren. Die beiden Stadtteile im Stadtbezirk Ost werden vielfach in aktuellen Schreiben des Finanzamts Stuttgart-Körperschaft erwähnt, in denen die Behörde Immobilien- und Grundbesitzer über das weitere Verfahren bei der Grundsteuerreform informiert. Das Problem: das Finanzamt gibt in der Rubrik „Gemarkung“ auch Gablenberg und Gaisburg in Fällen an, in denen die Häuser und Grundstücke ganz wo anders im Stuttgarter Stadtgebiet liegen.