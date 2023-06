1 Christian Schneider scheut große Plätze nicht wie hier in Ludwigsburg, aber er ist achtsam Foto: Jürgen Bach

Christian Schneider erarbeitet für Kommunen Sicherheitskonzepte nach internationalen Standards. Zuletzt fragten die Ditzinger bei dem Mann an, der in Leonberg arbeitet und international vernetzt ist.









Ditzingen - Er weiß, dass die Videosequenzen, die er zeigt, dramatisch wirken und dass seine Worte für manchen Zuhörer überzogen wirken. So waren auch einige Reaktionen vor wenigen Wochen in Ditzingen. Christian Schneider schilderte den Stadträten was passiert, wenn Lastwagen in eine Menschenmenge rasen. Er zeigte Simulationen und rief in Erinnerung, wie die Terroristen etwa in Nizza vorgegangen waren. Bei dem Anschlag fast auf den Tag genau fünf Jahre zuvor, am Nationalfeiertag der Franzosen, waren 86 Menschen getötet worden. Nutzfahrzeuge seien die „effizienteste Terrorwaffe“, weil sie „ohne Übung viele Opfer fordern“ könnten, sagte Schneider.