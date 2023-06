1 Am Schlossplatz ist auch im Winter viel los. Die Polizei rechnet mit noch mehr Betrieb im Frühjahr und im Sommer. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Zusammenarbeit mit der Stadt steht für die Sicherheitskräfte an erster Stelle. Sie setzen auf eine Belebung der Innenstadt in Stuttgart.









Stuttgart - Die Polizei hat sich viel anhören und viel lesen müssen in den zurückliegenden eineinhalb Wochen, seit der OB-Referent Thrasivoulos Malliaras am vorvergangenen Wochenende das nächtliche Treiben rund um den Schlossplatz thematisiert hatte. So hieß es in dessen Facebook-Post: „Die Polizei ist vollkommen überfordert“, es helfe nur noch „Law and Order“. Dem pflichtet der CDU-Vizefraktionschef im Stuttgarter Rathaus, Markus Reiners, bei und meinte gegenüber unserer Zeitung zudem, die Polizei habe eine regelrechte „Beißhemmung“ – eine Äußerung, die er später relativierte.