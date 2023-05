10 Früher als sonst leert sich der Kleine Schlossplatz an diesem Samstag. Mehr als 200 junge Leute waren zuvor dort. Foto:

Stuttgart - Vorhersagen sind an diesem Wochenende nicht viel wert. Eigentlich sollte es halbwegs mild und trocken sein. So soll es in dieser Samstagnacht im Herzen der Stadt Stuttgart rund um den Kleinen Schlossplatz und den Königsbau aber nicht kommen. Doch davon weiß man hier um 21 Uhr noch nichts. Die Luft ist noch trocken, der Platz zwischen Wittwer, Waranga und Kunstmuseum gesteckt voll. Wodkaflaschen kreisen, das Publikum ist überwiegend männlich, viele bezeichnen sich als „Ausländer“, obwohl sie oder schon ihre Eltern in Deutschland geboren sind. Sie haben Wurzeln in Bosnien, Kroatien, Albanien oder sind Roma, verraten ein paar gesprächsbereite Jugendliche über sich.