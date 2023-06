1 Im Landtag von Baden-Württemberg wurden Zugangsrechte eingeschränkt. Foto: dpa/Felix Schröder

Ein brisanter Fund im Büro des AfD-Landtagsabgeordneten Udo Stein hat dazu geführt, dass die Sicherheitsvorkehrungen im Parlament verschärft wurden. Stein ist nach Angaben seiner Fraktion psychisch erkrankt.









Nach einem brisanten Fund in einem Abgeordnetenbüro will der Landtag in Baden-Württemberg die Zugangsrechte für Abgeordnete und Mitarbeiter einschränken. Nach Informationen unserer Zeitung sollen Abgeordnete und ihre Mitarbeiter künftig nur noch zu den Gebäuden automatisch Zugang haben, in denen sie ihre Büros haben. Das hatte das Präsidium am Dienstag beschlossen. Die Landtagsverwaltung wollte sich dazu zunächst nicht äußern.