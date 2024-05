1 Anti-Terror-Übung im Stuttgarter Stadion: Die Sicherheitskräfte bereiten sich intensiv auf die EM vor. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Damit die Fußball-EM in Stuttgart für die Fans ein Fest wird, legt die Polizei höchste Sicherheitsmaßstäbe an. Wo liegen die Bedrohungslagen, was setzt man dagegen, was erwartet Besucher und Reisende?











Die Fußball-Europameisterschaft von Mitte Juni bis Mitte Juli wird ein Massenereignis mitten in weltpolitisch instabilen Zeiten. Stuttgart richtet fünf Spiele aus. Die Polizei bereitet sich seit Jahren darauf vor. Das Hauptaugenmerk der Sicherheitsbehörden liegt auf dem Stadion, den Fanzonen in der Innenstadt, den Bahnhöfen und dem Flughafen. Dabei sind die Herausforderungen andere als noch bei der WM 2006. Was planen Landes- und Bundespolizei, womit müssen Besucher und Bewohner der Stadt rechnen?