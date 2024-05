1 Diese Plätze werden während der EM bespielt. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Es wird allmählich ernst. Noch vier Wochen sind es bis zum Start der Fußball-EM. Und nun steht auch das Programm fest, auf das sich die Besucher zwischen den Spielübertragungen freuen können.











Link kopiert



Der Beginn wird ein stürmischer sein. Am Donnerstag, 13. Juni, wird der Schlossplatz mit einem Konzert als offizielle Fanzone eröffnet. Es treten auf Robin Schulz, Topic, Leony und Le Shuuk. Tags darauf ist um 15 Uhr auf den beiden 144 und 63 Quadratmeter großen Leinwänden das Spiel Ungarn gegen Schweiz zu sehen, um 21 Uhr spielt dann Deutschland gegen die Schweiz. Samstags wird dann um 18 Uhr das Spiel Spanien gegen Kroatien gezeigt, mutmaßlich mit viel Enthusiasmus seitens der spanischen und kroatischen Stuttgarter. Dann werden sich auch schon Gäste aus dem Ausland unter die Zuschauer mischen, sonntags um 18 Uhr wird das erste Spiel in Stuttgart stattfinden: Slowenien gegen Dänemark. Dann geht es Schlag auf Schlag, bis die Vorrunde am Mittwoch, 26. Juni, endet. Doch was passiert dann?