Trostpflaster für den VfR Aalen: Nach dem Abstieg aus der Regionalliga hat sich der Club von der Ostalb zum achten Mal in der Vereinsgeschichte den Pokal des Württembergischen Fußball-Verbandes (WFV) gesichert. Die Mannschaft von Trainer Petar Kosturkov gewann vor 3216 Zuschauern mit 4:1 (1:0) im Finale bei Oberligist SG Sonnenhof Großaspach und qualifizierte sich damit für die erste DFB-Pokal-Runde (17. bis 19. August).

Auslosung am 1. Juni

Für die Teilnahme kassiert der Club rund 220 000 Euro an garantierten Fernsehgeldern. Die Auslosung findet am 1. Juni ab 18 Uhr im Rahmen der ARD Sportschau statt. „Schade für uns, wir waren 90 Minuten lang die bessere Mannschaft“, sagte Großaspachs Stürmer Dominik Salz. „Spielerisch war die SG besser, wir aber waren cleverer und haben unsere Chancen eiskalt genutzt“, fand der zweifach VfR-Torschütze Sandro Abruscia.

Lesen Sie auch

Aalen war mit seiner ersten Torchance in Führung gegangen. Eine Ecke verlängerte Vico Meien, am zweiten Pfosten drückte VfR-Kapitän Ali Odabas den Ball über die Linie – 1:0 (34.). Nach der Pause brachte die SG den angeschlagenen Dominik Salz für Konrad Riehle. Doch der VfR schlug zunächst eiskalt zu. Einen Konter verwertete auf Vorarbeit von Ibrahimia As Diakite Sandro Abruscia (beide früher Stuttgarter Kickers) zum 2:0 (47.). Ein Traumstart für die Aalener.

SG mit starker Drangphase

Die SG kam aber durch Salz (53.) schnell zum Anschlusstreffer, blieb am Drücker und drängte vehement auf den Ausgleich. De starke Salz hatte Pech bei einem Kopfball an den Pfosten (68.). In der weiteren Drangphase fehlte die letzte Genauigkeit. Aus dem Nichts gelang dem VfR das 3:1. SG-Kapitän Volkan Celiktas verursachte völlig unnötig einen Elfmeter – Diakite verwandelte sicher (81.). Abruscia erhöhte in der Nachspielzeit auf 4:1. Das klare Ergebnis täuscht über den Spielverlauf.

Das Geld für die DFB-Pokal-Teilnahme kann der VfR Aalen für den Neustart in der Oberliga bestens gebrauchten. Für die SG Sonnenhof ist die Saison dagegen noch nicht beendet. Das Team von Coach Pascal Reinhardt muss am 1. Juni (15.30 Uhr) noch im letzten Oberliga-Spieltag ran. Mit einem Sieg beim abstiegsgefährdeten FC Holzhausen hätte Großaspach zumindest die Teilnahme an der Aufstiegsrunde sicher. Um noch den Direktaufstieg in die Regionalliga zu schaffen, müsste Spitzenreiter FC 08 Villingen gegen den 1. CfR Pforzheim zu Hause patzen.

Aufstellungen

SG Sonnenhof Großaspach Reule – Rahn (83. Engel), Frölich, Nuraj, Landwehr (82. Dautaj) – Celiktas – Riehle (46. Salz), Lukas Stoppel (64. Kleinschrodt), Mistl, Tasdelen – Mbem-Som Nyamsi.

VfR Aalen Witte – Schaupp, Jürgensen, Odabas (70. Rahn) – Döringer (70. Kabashi), Meien, Wächter, Thermann (54. Szabo) – Abruscia – Diakite (86. Kindsvater), Kienle (56. Maiella).