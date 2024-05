9 Enttäuschung pur bei den Stuttgarter Kickers Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Wenn ein Aufsteiger am Saisonende auf Platz zwei landet, verdient das großen Respekt und ist aller Ehren wert. Wenn er wie die Stuttgarter Kickers aber einen Zehn-Punkte-Vorsprung verspielt, dann ist das auch eine Saison der verpassten Chance, kommentiert unser Autor Jürgen Frey und prognostiziert keine einfache Regionalligasaison.











Zweimal hatten die Stuttgarter Kickers die Steilvorlagen durch die Patzer der Konkurrenz ungenutzt gelassen, am letzten Spieltag hat es sich bitter gerächt. Die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal musste nach dem 0:3 beim FC 08 Homburg ausgerechnet den Stadtrivalen VfB Stuttgart II noch vorbeiziehen lassen – aus der Traum vom Durchmarsch in die dritte Liga. Das Enttäuschende daran: Nach dem 23. Spieltag Anfang März hatten die Kickers noch zehn Punkte Vorsprung auf die U 21 der Weiß-Roten, die immer besser in Fahrt kam und es mit ihrer Qualität letztendlich auch verdient hat.