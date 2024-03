1 Alarm für die Feuerwehr: Am Marienplatz wurde an der unterirdischen Haltestelle gefährliche Flusssäure entdeckt. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Wie schon im Dezember hat es in den Bahn-Stationen Marienplatz und Schwabstraße einen Säureanschlag mit Zehntausenden Euro Schaden gegeben. Die Tätersuche gestaltet sich schwierig.











Sind es Buchstaben? Oder Kringel? Sollen das Graffiti sein oder einfach nur ätzende Zerstörungen? Erneut sind zwei unterirdische Bahn-Haltestellen in der Stadt von einem unbekannten Täter heimgesucht worden, der hochgefährliche Flusssäure an die Wände und Abgänge geschmiert hat. Die Feuerwehr musste am Mittwochmorgen am Marienplatz und an der Station Schwabstraße das Gefahrgut mit aufwendigen Reinigungsarbeiten entschärfen. Wer steckt hinter den Schmierereien, die es bereits Mitte Dezember 2023 in Serie gegeben hat?