Der frühere Fußball-Nationalspieler Serdar Tasci rät dem in den vergangenen beiden Bundesliga-Spielzeiten in Abstiegsnot geratenen VfB Stuttgart eine rasche Finalisierung des Aufgebots. „Gerade beim VfB wäre es sinnvoll, nach den letzten, nicht so erfolgreichen Saisons, zügig die angestrebten Transfers abzuwickeln, um eine erfolgreiche Vorbereitung mit dem kompletten Kader zu absolvieren“, sagte Tasci über seinen Ex-Club.