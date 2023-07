7 Artistisch: Der VfB-Stürmer Juan Perea legt sich quer in die Luft, um auf das Tor zu schießen. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die VfB-Mannschaft trainiert wieder in Stuttgart. Dabei haben einige Akteure am Nachmittag gefehlt. Die anderen Spieler wurden kräftig gefordert.









Wataru Endo und Hiroki Ito sind beim VfB Stuttgart wieder in das Training eingestiegen. Die beiden Japaner hatten nach ihren Länderspielreisen im Anschluss an die Saison länger frei. Allerdings fehlten Endo und Ito am Donnerstag beim Nachmittagstraining des Fußball-Bundesligisten vor 250 Fans. Auch Dan-Axel Zagadou, Enzo Millot und Nikolas Nartey waren nicht dabei. Aufgrund individueller Belastungssteuerung.