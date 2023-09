1 Trotz intensiven Ermittlungen konnte die Polizei die Jugendliche nicht finden. Foto: dpa/Patrick Seeger

Amani A. aus Rechtenstein verschwand Ende Juli 2021 auf dem Weg zur Schule, jetzt ist sie wieder aufgetaucht. Nach der damals 16-Jährigen wurde auch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ gesucht.











Nach über zwei Jahren kann im Polizeipräsidium Ulm ein Vermisstenfall geschlossen werden: Amani A., die Ende Juli 2021 im Alb-Donau-Kreis verschwand, gehe es gut, teilten die Beamten am Donnerstag in einer kurzen Pressemeldung mit. Davon hätten sie sich bei einem persönlichen Kontakt überzeugt. „Seit August befindet sie sich wieder bei ihrer Familie.“ Gründe, warum die Jugendliche offenbar freiwillig verschwunden war, werden nicht benannt, es wird lediglich preisgegeben, dass in diesem Zusammenhang keine strafrechtlichen Verstöße festgestellt werden konnten.