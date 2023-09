1 Dieses Foto von Konstantina P. hat die Polizei veröffentlicht. Foto: Polizei

Vor mehr als zwei Monaten verschwand Konstantina P. aus Böblingen. Die 14-Jährige war zuvor schon häufiger ausgerissen. Familie und Behörden konnten das Mädchen nirgends finden, jetzt wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit.









Bereits seit Samstag, 1. Juli, wird die 14 Jahre alte Konstantina P. aus Böblingen vermisst. Die Kriminalpolizei versucht seitdem, den Aufenthaltsort der Jugendlichen zu ermitteln – ohne Erfolg. Das Mädchen, das seit einiger Zeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Böblingen untergebracht ist, war bereits mehrfach als vermisst gemeldet worden. Jetzt wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe.