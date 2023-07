1 Das Hermann-Zanker-Bad wird nicht mehr renoviert, sondern 2027 abgerissen. An selber Stelle wird das Deutsche Literaturarchiv einen Erweiterungsbau realisieren. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Die Sportstätte in Marbach wird nicht mehr instandgesetzt. Alle Kraft soll in einen Neubau gesteckt werden.









Generationen von Schülern haben hier das Schwimmen gelernt oder mussten ihre Angst überwinden und vom Drei-Meter-Turm springen. Nun ist klar: Weitere Kinder werden diese oder ähnliche Erfahrungen an anderer Stelle durchleben. Denn das Aus für das in den späten 1960er Jahren errichtete Hermann-Zanker-Bad ist besiegelt. Der Gemeinderat hat am Donnerstag beschlossen, keinen Cent mehr in die seit Monaten wegen Sicherheitsmängeln geschlossene Sportstätte auf der Schillerhöhe zu stecken. Stattdessen soll ein Ersatzbau im Gebiet Lauerbäumle forciert werden.