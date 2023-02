Schwerer Unfall am Pragsattel in Stuttgart

6 Am späten Mittwochabend lieferte sich ein SSB-Flex-Fahrer offenbar ein Rennen mit einem Mercedes. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Am Mittwochabend liefert sich ein SSB-Flex-Fahrer am Pragsattel ein Rennen mit einem Mercedes CLA. Die Fahrzeuge stoßen zusammen – mit schwerwiegenden Folgen.















Link kopiert



Ein SSB-Flex-Fahrer hat sich am Mittwochabend in Stuttgart offenbar ein Rennen mit einem Mercedes geliefert – mit schwerwiegenden Folgen. Nach Informationen der Polizei fuhren der 26-jährige Vito-Fahrer und der 29-jährige Fahrer eines Mercedes CLA gegen 20.30 Uhr mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit auf der Heilbronner Straße in Richtung Pragsattel.

Kurz vor der Tunneleinfahrt wollte der 29-Jährige laut Polizei augenscheinlich auf die rechte Fahrspur wechseln auf dem der SSB-Flex-Fahrer unterwegs war. In Folge dessen soll der 26-jährige Vito Fahrer, der zu diesem Zeitpunkt ohne Fahrgäste unterwegs war, seine Geschwindigkeit erhöht haben. Um noch vor dem Vito einzuscheren, beschleunigte daraufhin auch der CLA-Fahrer noch einmal sein Fahrzeug.

Polizei schätzt den Schaden auf 100.000 Euro

Die Folge des gefährlichen Manövers: Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und kamen von der Straße ab. Während die Fahrt des CLA-Fahrers an einer Straßenlaterne endete, fuhr der Vito-Fahrer nach rechts über den dortigen Fußgängerüberweg sowie anschließend gegen einen Baum und einen Verteilerkasten.

Bei dem Unfall zog sich die 26-jährige Mitfahrerin im CLA schwere Verletzungen zu. Sie kam in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrer blieben derweil unverletzt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 100.000 Euro. Die Beamten beschlagnahmten die Fahrzeuge sowie die Führerscheine der beiden Fahrer. Während der Unfallaufnahme waren die beiden Fahrstreifen der Heilbronner Straße bis etwa Mitternacht gesperrt. Da der Verteilkasten bei dem Unfall beschädigt wurde, fiel im Bereich Burgholzhof zeitweise Internet und Telefon aus.