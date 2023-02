5 Immer wieder kommt es zu Stadtbahn-Unfällen in Stuttgart. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Beim Zusammenstoß eines Iveco-Sprinters mit einer Stadtbahn in Stuttgart ist am Mittwochnachmittag ein 29 Jahre alter Mann verletzt worden.

Wie ein Sprecher der Stuttgarter Polizei sagte, war der Mann mit seinem Iveco-Sprinter gegen 16 Uhr in Bad Cannstatt auf der Waiblinger Straße in Richtung Fellbach unterwegs. An der Kreuzung Waiblinger Straße/Daimlerstraße bog er offenbar verbotswidrig nach links in die Daimlerstraße ab und kollidierte hierbei mit der Stadtbahn, die in Richtung Fellbach unterwegs war.

Rettungskräfte versorgten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro. Beamte sperrten die Fahrbahn der Waiblinger Straße in Richtung Fellbach ab dem Wilhelmsplatz. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.