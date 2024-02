4 Am Mittwochmorgen ist ein Rettungsdienst-Fahrzeug in einen schweren Unfall verwickelt worden. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt hat sich am frühen Mittwochmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Ein Rettungswagen war beteiligt.











Am Mittwochmorgen hat sich ein schwerer Unfall in Stuttgart-Bad Cannstatt ereignet. Dabei ist ein Fahrzeug des Rettungsdiensts umgekippt. Der Rettungswagen war mit einem Kleinwagen kollidiert. Nach ersten Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 5.20 Uhr an der Ecke Daimler-/Waiblinger Straße. Die genaue Unfallursache war zunächst nicht unklar.