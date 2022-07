1 Bei dem Unfall in Fellbach wurden zwei Menschen schwer verletzt. Foto: Phillip Weingand/StZN

An einer Kreuzung in Fellbach ordnet sich ein Lasterfahrer falsch ein und achtet auf die falsche Ampel. Es kommt zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines Senioren.















Link kopiert

In der Stauferstraße in Fellbach hat es am Mittwochnachmittag einen Unfall gegeben, bei dem zwei ältere Menschen schwer verletzt wurden. Um kurz nach 14 Uhr war ein 48 Jahre alter Lastwagenfahrer dort in Richtung Siemensstraße unterwegs. Obwohl er an der Kreuzung geradeaus fahren wollte, ordnete er sich laut der Polizei auf der Rechtsabbiegerspur ein.

Als die Ampel für die Rechtsabbieger grün zeigte, fuhr er geradeaus über die Kreuzung und erfasste den Pkw eines 80-Jährigen, der die Kreuzung ordnungsgemäß auf der Fellbacher Straße überqueren wollte. Sowohl der 80-Jährige als auch dessen 74 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt. Den beim Unfall entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 17 500 Euro.