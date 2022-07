Fahndung in Korb

Ein Polizeihubschrauber dürfte in der Nacht auf Mittwoch etliche Korber Bürger aus dem Schlaf gerissen haben. Die Suche nach einem Einbrecher verlief erfolglos – aus einem bestimmten Grund.















Ein Polizeihubschrauber und mehrere Streifenwagen sind in der Nacht zum Mittwoch in Korb (Rems-Murr-Kreis) unterwegs gewesen. Von dort hatten Anwohner des Vogelwegs unweit des Seeplatzes gegen 1.30 Uhr einen Einbruch gemeldet und so die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Diese suchten bis gegen 2.45 Uhr die Gegend nach einem Einbrecher ab.

Fahndung wurde eingestellt

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich laut Polizei allerdings heraus, dass es sich um eine Falschmeldung handelte und gar kein Einbruch stattgefunden hatte – die Fahndung wurde daher eingestellt.