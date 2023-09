1 In dieses Gehege stürzte der vierjährige Junge. Das Bild zeigt eine Besuchersituation vom Freitag. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Im Stuttgarter Zoo hat sich, wie erst jetzt bekannt wurde, ein schwerer Unfall ereignet: Ein vierjähriger Junge zog sich beim Sturz in ein Affen-Gehege schwere Kopfverletzungen zu. Die Wilhelma sieht keine Mängel.











Es ist der Albtraum aller Eltern: Ein Kind stürzt in ein Zoogehege. Passiert ist das vor zweieinhalb Wochen in der Wilhelma. Eine Familie aus der Nähe von Schwäbisch Gmünd nutzte das Wochenende für einen Besuch im zoologisch-botanischen Garten in Stuttgart. Der Schauplatz: die obere der beiden Felsenanlagen, wo japanische Primaten, sogenannte Japanmakaken untergebracht sind. In einem unbeobachteten Moment kletterte der vierjährige Bub über die Brüstung, stürzte in die Grube und schlug auf dem Steinboden auf. Passanten stiegen darauf ins Gehege und retteten den Jungen. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht.