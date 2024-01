Schwerer Unfall bei Rutesheim: Gaffer behindern Unfallaufnahme - A8 weiterhin gesperrt

5 Der Schwerverletzte wurde mit dem Helicopter ins Krankenhaus geflogen. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Zwischen Rutesheim und Leonberg-West Richtung Stuttgart kracht am Freitagnachmittag ein Transporter in ein Stauende. Ein Mann wird schwer verletzt, im Berufsverkehr herrscht Chaos. Gaffer machen es den Einsatzkräften schwer, zum Unfallort zu gelangen.











Ein Auffahrunfall mit vier Verletzten und hohem Sachschaden hat am Freitagnachmittag im Berufsverkehr auf der A 8 und drumherum Chaos ausgelöst. Laut der Polizei kollidierte der Fahrer eines Ford Transit, unterwegs in Richtung Stuttgart, gegen 15.25 Uhr zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Leonberg-West an einem Stauende in einen Renault Master. Warum dem Transporterfahrer das passierte, ist laut der Polizei noch unklar.