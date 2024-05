1 Der 19-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Nachdem ein nackter Mann am Dienstagabend in einem Park in Männedorf bei Zürich eine Joggerin getötet hat, gesteht der noch am Tatort festgenommene 19-Jährige nun seine Tat.











Ein 19-jähriger Schweizer hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Zürich gestanden, am Dienstag in einem Park am Zürichsee eine Joggerin getötet zu haben. Die Anklagebehörde beantragte Untersuchungshaft wegen dringenden Tatverdachts, wie sie am Donnerstag mitteilte.