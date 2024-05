Nackter Mann tötet Joggerin in Park in der Schweiz

1 Passanten hatten bereits die Polizei gerufen, weil der nackte Mann herumgeschrien und andere Menschen angegriffen haben soll. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Am Dienstagabend tötet ein nackter Mann eine Joggerin in einem Park in Männedorf bei Zürich. Die Polizei konnte den 19-jährigen Schweizer noch am Tatort festnehmen.











In der Schweiz hat ein nackter Mann eine Joggerin überfallen und getötet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war die Frau am Dienstagabend in einem Park in Männedorf bei Zürich von dem Mann attackiert und tödlich verletzt worden. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich den Angaben zufolge um einen 19-jährigen Schweizer. Er wurde unmittelbar nach der Tat festgenommen.