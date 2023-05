1 Die Polizei sperrte den Ort ab. Foto: IMAGO/Johan Nilsson

Ein zehnjähriges Mädchen ist in Schweden metertief von einem Schuldach gefallen und dabei ums Leben gekommen. Man habe die Erlaubnis der Eltern erhalten, bekanntzugeben, dass das Mädchen gestorben sei, sagte eine Behördenvertreterin der Gemeinde Svedala am Montag dem schwedischen Rundfunksender SVT. Wie es zu dem Sturz kommen konnte, blieb zunächst unklar. Die zuständige Polizei hatte nach dem Zwischenfall am Sonntagabend mitgeteilt, dass man von einem Unfall ausgehe, einen Verdacht auf eine Straftat gebe es nicht. Das Kind war demnach zunächst mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Svedala liegt in der Nähe von Malmö im Süden von Schweden.