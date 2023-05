1 Die Suche nach den beiden vermissten Männern im Großen Wentowsee geht weiter. (Symbolbild) Foto: imago images/Future Image/Christoph Hardt via www.imago-images.de

Nach einer Party am Herrentag sind zwei Männer verschwunden. Die Suche im Großen Wentowsee geht weiter. Das Gewässer mit geringer Sichtweite macht es Tauchern nicht einfach.









Die Polizei hat am Montag die Suche nach zwei jungen Männern am Großen Wentowsee im Kreis Oberhavel nach ihrem Verschwinden vor mehreren Tagen fortgesetzt. Die beiden 22-Jährigen hatten am Himmelfahrtstag gemeinsam mit Freunden in Zabelsdorf, einem Ortsteil von Zehdenick, gefeiert. „Die Vermutung ist, dass die beiden in der Nacht auf Freitag noch in den See gegangen sind“, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Nord.