Stuttgarts Musikszene in Trauer Sängerin Dacia Bridges überraschend gestorben

Ihr Name hat in Stuttgart einen guten Klang: Die Sängerin Dacia Bridges ist im Alter von 46 Jahren in ihrer Heimat USA überraschend gestorben. Mehrfach trat sie bei der Benefizshow der Stuttgarter Nachrichten „Nacht der Lieder“ auf.