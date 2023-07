Schönes neues Leben am See

1 Der Plauer See, Teil der Mecklenburgischen Seenplatte: Die Familie Geiser lebt dort, wo andere Urlaub machen. Foto: StN / Gub

Vor eineinhalb Jahren zog eine schwäbische Metzgersfamilie weg aus der Region Stuttgart nach Mecklenburg-Vorpommern. Was aus den Geisers wurde – ein Besuch.









Malchow - In den Dorfkneipen am Plauer See erzählen sie, bei Pils und Doppelkorn, gern den Schnack über Otto von Bismarck. Was er denn zu tun gedenke, wenn die Welt untergeht, haben sie ihn einst gefragt. „Dann gehe ich nach Mecklenburg-Vorpommern, da passiert alles 100 Jahre später“, soll der Eiserne Kanzler geantwortet haben. So betrachtet haben die Geisers alles richtig gemacht.